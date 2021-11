Chegamos à altura por excelência em que as figuras públicas começam a partilhar com os seguidores as respetivas árvores de Natal. Ana Guiomar não fugiu à 'regra', tendo já partilhado na sua conta de Instagram uma fotografia das decorações lá de casa, que este ano primaram pela simplicidade.

"Árvore de Natal feita! Este ano não fiz a tradicional árvore de Natal, o Trekkie ainda não é de confiança", revelou.

"Curiosamente, olhei para ela assim, simples, minimalista, e achei que fazia todo o sentido. Nos últimos dois anos a 'nossa árvore familiar' perdeu alguns dos seus ramos mais importantes. Esta também não tem ramos verdes, mas tem muita, muita luz. Que seja assim sempre, com a luz dos nossos", completou.

Este fim de semana, também Manuel Luís Goucha mostrou aos seguidores da sua conta de Instagram como é que ficou a árvore de Natal do seu monte alentejano em Monforte.

