Manuel Luís Goucha partilhou na sua conta de Instagram um vídeo onde mostra a árvore de Natal que se encontra na casa do seu monte alentejano, em Monforte.

"Foram as nossas primeiras bolas de Natal e usámo-las uma única vez há 23 anos. Lembrei-me agora de as recuperar, usando as cores das suas riscas como ponto de partida para a decoração da árvore com flores artificiais em cores feéricas. Que acham?", questiona.

"E não é que já sei o que hei de fazer para o próximo Natal, quando este ainda nem chegou! Esta cabeça não pára", brincou o apresentador.

