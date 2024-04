Ana Galvão e Nuno Markl separaram-se em 2016, depois de oito anos juntos e um filho em comum, Pedro, de 14 anos. E os motivos do fim da relação é hoje a 'Fofoca da Semana', rubrica do Fama ao Minuto.

Os dois já tinham revelado que a 'gota de água' para a separação foi... a escolha de uma televisão. A locutora voltou a falar sobre o tema no programa 'Temos de Falar', da SIC Mulher, onde contou que foi ao perceberem que estavam em desacordo com a escolha da televisão para a sala de casa que se deu o ponto de rutura.

"Nunca me separaria de alguém por causa de uma televisão, obviamente. Mas são diferendos que tens com a pessoa, e que eu tinha com ele, que tinha a ver com [o facto] de o Nuno adorar tecnologia, ver filmes... E a minha cena é que uma sala não pode viver em função de se ver televisão, caso contrário as pessoas só usam a sala para ver televisão", explicou Ana Galvão.

No entanto, a locutora explicou que, mais tarde, quando descobriu que o ex-companheiro tinha uma nova namorada passou um dia inteiro a chorar. "Há relações que eu acho que acabam muito depois de tu te separares fisicamente (...). Aconteceu-me isso. Houve uma separação física, decidida, mas a separação mesmo tenho a certeza que foi quando um e outro tivemos outras pessoas", disse ainda.

Até agora, Nuno Markl ainda não se pronunciou sobre o tema.