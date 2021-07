Em casa de Nuno Markl vive-se um dia muito especial. O animador das manhãs da Rádio Comercial completa 50 anos, data que está a ser destacada nas redes sociais pelos seguidores e amigos.

Já foram várias as figuras públicas que dedicaram uma carinhosa mensagem ao apresentador, entre elas Pedro Ribeiro, Vasco Palmeirim e a irmã Ana Markl. Mas não fica por aqui. Destacamos também as palavras da ex-mulher de Nuno Markl, Ana Galvão, com quem tem um filho em comum, o pequeno Pedro.

"O Nuno faz anos e isso é motivo de festa rija. É das melhores pessoas do planeta, asseguro-vos: Não há causa humana ou animal que não o comova, não tem um pingo de maldade e, mesmo com os seus 50 anos, conserva as suas lentes de criança para descobrir o mundo. Desejo a este senhor de barba que a segunda metade da sua vida seja ainda mais feliz e espetacular e com mais Legos. Parabéns, Nuno Markl", escreveu na sua página de Instagram, onde destacou uma fotografia do ex-companheiro com o filho.

Por sua vez, Markl não tardou em reagir. "Ooooohh! Mas mais Legos? Não tenho espaço", comentou.

