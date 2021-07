São Ana Markl e Nuno Markl os protagonistas desta enternecedora memória de verão, que foi partilhada a propósito do aniversário do radialista.

Nuno Markl está esta quarta-feira, 21 de julho, de parabéns e a data foi destacada de forma carinhosa (e cheia de humor) nas redes sociais da irmã.

"Nesta foto parece que gosto muito do meu irmão, mas a verdade é que tive sempre muito medo do mar, por isso é que estou desesperadamente agarrada a ele. 'Ah, isso quer dizer que não gostas do teu irmão?'. Não, quer dizer que nenhuma foto pode captar o quanto gosto. Parabéns, meu querido, meu velho, meu amigo", escreveu Ana na legenda do tesourinho.

Leia Também: Nuno Markl destaca caracterização de Eduardo Madeira em programa