No dia em que celebra 50 anos, Nuno Markl começou desde logo a ser muito acarinhado pelos seguidores e amigos nas redes socias.

Além da irmã, Ana Markl, e Pedro Ribeiro, também Vasco Palmeirim não deixou passar este dia especial em branco.

"O sujeito do lado direito surgiu na minha vida quando ele tinha apenas 38 anos. O sujeito do lado direito tem estado constantemente a meu lado, na rádio e fora dela.

O sujeito do lado direito é uma das melhores pessoas que eu já conheci na vida. O sujeito do lado direito chama-se Nuno Markl e completa hoje meio século de vida", começou por dizer na legenda de uma fotografia de ambos.

"Parabéns, meu amigo, meu primo, padrinho de meu primogénito, companheiro de tantas aventuras, tantos kms e tantas gargalhadas. E isto vai apenas a meio", acrescentou Palmeirim, deixando desta forma uma carinhosa mensagem ao colega e a amigo neste dia especial.

