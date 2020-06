Ana Catharina parece ter desrespeitado uma ordem do 'Big Brother' na tarde desta sexta-feira.

O momento, que está agora em destaque no site oficial do programa, terá acontecido quando a produção pediu para que todos os concorrentes abandonassem imediatamente o jardim da casa mais vigiada do país.

"A concorrente brasileira permaneceu no exterior um pouco mais de tempo que os colegas" e acabou repreendida pela voz da entidade do 'Big Brother'. Mais tarde, confrontada com a sua atitude, Ana acabou por pedir desculpa.

Veja aqui as imagens.

