O 'Big Brother' regressou à televisão portuguesa 20 anos depois da grande estreia. Avizinhava-se uma edição repleta de novidades e pronta, tal como a primeira, a ficar na história da TV em Portugal.

E a verdade é que ao 'Big Brother 2020' não faltam motivos para ser recordado como uma edição única do reality show... ou não tivesse este tido início no meio de uma pandemia, iniciado com concorrentes em quarentena e já a participarem no reality show através de uma edição inédita de 'BB Zoom'.

Juntamos a estes factores únicos o leque de concorrentes, que vai desde uma ex-miss a um pastor, e ainda o facto de esta ser, muito provavelmente, a edição que mais aviões de apoio recebeu até agora. Este pode até parecer um fator menos importante, mas a verdade é que é representativo do quanto o reality show está a dar que falar entre os fãs.

O fenómeno dos aviões: Quantas mensagens de apoio já receberam os concorrentes?

Desde que os concorrentes entraram na casa mais vigiada do país que a Ericeira passou a ser sobrevoada, quase diariamente, com as mais variadas mensagens de apoio. Por dia chegam a passar na casa do 'Big Brother' mais de quatro aviões.

Os números parecem exagerados, mas a verdade é que só o casal Pedro e Jéssica já recebeu mais de 14 aviões desde que entrou no programa. O mesmo se pode dizer de Iury e Daniel Monteiro ou até de Soraia e Daniel Guerreiro, outros dos concorrentes mais acarinhados pelo público.

Entre mensagens de força, dicas que podem mudar o jogo e alertas, já existiu até um pedido de casamento. Noélia foi a participante surpreendida com uma mensagem romântica, do futuro marido, chegada pelos ares.

De realçar que já quase todos os concorrentes ainda em jogo receberam pelo menos um avião de apoio, a única exceção é Angélica. A concorrente venezuelana não teve ainda oportunidade de festejar uma mensagem vinda pelos ares.

Já foram gastos mais de 20 mil euros em aviões

Até à data de publicação desta peça, realizada na sexta semana de programa, já sobrevoaram a casa do 'Big Brother' pelo menos 71 aviões de apoio a concorrentes. Um número avultado, particularmente quando traduzido no valor gasto até aqui nestas mensagens. Tendo em conta o valor médio praticado pelas empresas de aviação que realizam este serviço, podemos concluir que já foram gastos mais de 20 mil euros em mensagens de apoio.

Mas afinal quanto custa enviar um avião de apoio? Contamos-lhe tudo

O Notícias Ao Minuto falou com uma das empresas que realiza este serviço e que mais tem sido contactada pelos fãs, a Sevenair, e ficamos a saber quase tudo sobre os aviões do 'Big Brother'.

Alexandre Alves, o CCO (Chief Commercial Officer) da Sevenair, explica-nos que os valores das mangas podem variar consoante o local e a tipologia de manga ou o painel, mas revela que "no caso da localização da casa do 'Big Brother' os valores podem variar entre 300 e 1200 euros".

A fazer oscilar o preço destes serviços está a cor das mangas, que pode variar entre preta ou vermelha (ou usando ambas na mesma mensagem), e alguns caracteres especiais como corações. Existindo ainda a possibilidade de aumentar o tamanho da manga para inserir imagens e outro tipo de mensagem mais complexa.

Quem envia estas mensagens aos concorrentes: Familiares ou são mesmo os fãs?

"Um pouco de tudo. Assistimos a famílias muito ativas no apoio dos seus familiares, mas também fãs que se organizam em grupos ou clubes e tentam demonstrar o seu apoio desta forma", conta Alexandre Alves.

Como já referimos, estas mensagens podem muitas vezes influenciar o rumo do jogo e até conter algumas dicas tendo em conta determinadas situações que acontecem dentro da casa mais vigiada do país. A título de curiosidade, no caso da empresa com a qual conversámos, normalmente, os pedidos só são acedidos quando registados "com 24 horas de antecedência".

Por fim, quisemos esclarecer se o 'Big Brother 2020' é de facto o reality show que promete bater recordes no número de aviões de apoio. E ficámos a saber que, apesar de faltarem ainda algumas semanas para o programa terminar, esta edição pode mesmo vir a bater um recorde de passagens aéreas pela casa.

"Desde a 1.ª edição do Big Brother que temos feito estes serviços que causam sempre um impacto interessante em quem se encontra dentro da casa e em quem observa as mensagens. Neste momento ainda não é possível dizer que há um maior número de pedidos, até porque ainda falta algum tempo para o programa terminar. Sentimos acréscimos pontuais em algumas semanas, mas apenas no final poderemos dizer se houve ou não maior número de serviços prestados. Mas a continuar como temos estado nestas últimas duas semanas, sim, acredito que poderemos bater um recorde de passagens aéreas pela casa", garante o representante da Sevenair.

