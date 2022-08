"15 dias que partiste, meu amor". Foi com estas palavras que Ana Bessa, do 'Love On Top', começou por prestar uma homenagem à mãe de Francisco Silva, que morreu há duas semanas.

Junto de uma fotografia onde também é possível ver Francisco Silva, Ana Bessa acrescentou: "Em cada canto percorrido senti a tua presença. Tenho a certeza que estiveste e estás sempre aqui connosco! Não sei explicar mas sinto. Em quase todas as nossas conversas, tínhamos uma história tua… Fazes-nos muito falta, jamais te iremos esquecer, aliás, é impossível! Um beijinho da tua família que te ama, para sempre".

De referir que a mãe de Francisco Silva morreu no dia 17 de agosto.

Leia Também: Morreu o cantor country Luke Bell. Tinha 32 anos