Ana Arrebentinha anunciou nas redes sociais esta quinta-feira, dia 8 de setembro, que está de volta à TVI.

De acordo com a publicação, a humorista irá voltar a integrar o painel de comentadores de 'Big Brother', uma função que já havia desempenhado neste mesmo programa.

"Um regresso à casa que me viu crescer, que me fez e faz feliz! É um regresso feliz à TVI e ao 'Big Brother'. Pronta para vos dar o melhor que sei e que sou! Vem aí tempestade", pode ler-se.

Recorde que, na TVI, Ana Arrebentinha participou ainda no 'Você na TV', também como comentadora, e foi repórter do 'Somos Portugal', tendo sido afastada do formato em outubro do ano passado, altura em que saiu da televisão.

