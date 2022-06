Depois de ter anunciado que iria afastar-se da vida pública, Ana Arrebentinha recorreu à sua página de Instagram para desmentir notícias a seu respeito que a deixaram indignada.

"Relativamente ao post anterior onde eu digo que estou "em pausa" e que por vezes "devemos parar" foi interpretado por alguns meios de uma forma maldosa e de uma falta de conduta profissional fora de série. Deparei-me com os títulos: 'Após ter saído da TVI, Ana Arrebentinha bateu no fundo do poço?' , e 'Dispensada da TVI, Ana Arrebentinha no fundo do poço'", lamentou.

E frisou: "Nunca se está no fundo do poço quando se tem educação e gratidão, nunca se está no fundo do poço quando se têm salas esgotadas, nunca se está no fundo do poço quando se dá aulas, nunca se está no fundo do poço quando se está a trabalhar em dois projetos (ainda por revelar), quando se está a trabalhar na escrita e na construção num espetáculo novo. Uma falta de respeito tremenda para quem sim, está no fundo do poço com uma depressão profunda, para quem está no fundo do poço sem dinheiro para comer, vestir e para os filhos, para quem está no fundo do poço em plena guerra, com doenças terminais etc...".

Deste modo, a artista quis tirar a limpo que decidiu fazer uma pausa para "descansar como todos aqueles que trabalham várias horas por dia".

