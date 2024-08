"Ser de uma comissão de festas é amar a terra de onde somos e o seu povo! É muito difícil escrever ainda o que sinto, tenho uma mistura de emoções". Foi com estas palavras que Ana Arrebentinha começou o texto que escreveu na sua página de Instagram esta quinta-feira, dia 22 de agosto.

A humorista revelou que se juntou ao grupo de comissão de festas da sua terra, no entanto, não conseguiu realizar um dos seus sonhos.

"Tenho orgulho neste grupo, tenho orgulho no nosso caminho, orgulho da forma como o fizemos, fizemos este caminho com foco, dedicação, ambição, honestidade e humildade", destacou.

"Quando comecei na comissão de festas tinha dois sonhos, um era acabar a festa com o objetivo alcançado, outro era que a minha mãe pudesse estar presente. Infelizmente, um dos sonhos não o consegui cumprir mas sei que esteve lá em cima cheia de orgulho a ver", partilhou.

"Este caminho, desde janeiro, foi o caminho o mais difícil da minha vida, fiquei na comissão pelos meus amigos e pela Amareleja. Também o fiz por mim e pelas minhas raízes", confessou.

"Queria agradecer a este grupo de amigos e amigas, que nunca me deixaram cair, e me colocaram ao lado deles numa manhã bonita de alvorada, que me disseram 'não sais, entramos todos e acabamos todos'. No final é isso que conta. Continuemos com respeito a quem já o fez, com respeito pela nossa felicidade porque já o fizemos e com empatia e apoio por quem o vai fazer! Viva a nossa comissão! Viva a Amareleja", escreveu, por fim.

