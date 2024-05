Depois dos rumores de que estariam numa relação e das várias vezes em que foram vistos juntos, o treinador do Sporting acabou por 'confirmar' o namoro de Viktor Gyokeres com Inês Aguiar.

Isto porque Rúben Amorim conversou com os jornalistas no final do jogo do Sporting contra o Estoril e falou sobre o futuro de Gyokeres.

"Queremos muito que ele fique. [...] Queremos muito segurar o Viktor. Temos de ver que há grandes Ligas e grandes clubes que podem pagar e é difícil segurar os jogadores. Sei que ele está feliz cá, tem uma namorada portuguesa, isso tudo pode ajudar (risos)", disse o treinador dos leões, sem referir-se concretamente a Inês Aguiar, mas os apoiantes do clube não têm dúvidas e rapidamente pediram novamente ajuda à atriz.

Na página de Instagram de Inês Aguiar rapidamente lhe chegaram novos comentários onde se pode ler: "Contamos contigo, Inês"; "Convence-o a ficar".

