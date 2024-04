Parece que Inês Aguiar e Gyokeres fazem parte do grupo de milhares de pessoas que encheram as praias portuguesas no passado fim de semana.

Tudo indica que o casal passou a tarde do último sábado, dia 13 de abril, na Praia da Cabana do Pescador, na Costa da Caparica, em Almada, e foi através de duas imagens que o Fama ao Minuto descobriu isso mesmo.

Um fã partilhou uma fotografia tirada com Gyokeres ontem, precisamente numa praia, com o jovem a revelar depois que o registo foi captado na zona supra mencionada.



© Reprodução Instagram



© Reprodução Instagram

Já ao final da tarde de hoje, dia 15, Inês publicou duas fotografias: uma tirada numa piscina e outra tirada numa praia que parece ser precisamente a da Cabana do Pescador.

Vale lembrar que é cada vez mais certo que Inês Aguiar e Gyokeres estão numa relação amorosa. Os indícios são inegáveis, tais como a troca de 'gostos' recorrente nas redes sociais e o facto de Gyokeres e Ivo Lucas, namorado de Joana Aguiar, irmã de Inês, também se seguirem mutuamente no Instagram. Para além disso, a atriz e o jogador do Sporting foram recentemente fotografados juntos no aeroporto de Lisboa.