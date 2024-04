Gyokeres e Inês Aguiar são um casal cada vez mais assumido. Depois de divulgadas as primeiras fotografias de ambos, como lhe demos conta aqui, eis que nas redes sociais eles também já estão cada vez mais relacionados.

O jogador do Sporting e a atriz trocam vários 'gostos' no Instagram e é rara a publicação de Inês que não conta com a presença do 'leão' na lista de 'likes'.



© Reprodução Instagram



© Reprodução Instagram

Já Inês tem sido um pouco mais discreta e vai alternando as partilhas em que deixa a sua aprovação.

No que diz respeito aos comentários, nenhum deles tem feito manifestações de carinho públicas, ainda que os fãs de ambos o façam por eles.

Nas fotografias de Inês, são várias as pessoas que têm deixado imagens de Gyokeres a fazer o seu habitual festejo de jogo, no qual tapa o rosto com as mãos. A artista, ainda assim, opta por não reagir a nenhuma destas brincadeiras.



© Reprodução Instagram



© Reprodução Instagram

Leia Também: As imagens de Inês Aguiar com Viktor Gyökeres não passam despercebidas