Esta semana, Inês Aguiar e Viktor Gyökeres voltaram a ficar no centro das atenções depois de terem sido vistos juntos no aeroporto de Lisboa.

E depois de a TvMais ter avançado com a curiosidade e as imagens, essas mesmas fotos não tardaram a chegar às redes sociais.

Nomeadamente no X (antigo Twitter), circulam publicações que mostram fotos de Inês Aguiar com Viktor Gyökeres no aeroporto, também divulgadas pelo Holofote. No post que partilhamos abaixo pode ler-se: "Mantém-no cá, Inês Aguiar".

