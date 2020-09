Foi lançada a 31 de agostode 2020 a plataforma "She Se Can" uma comunidade digital de estilo de vida idealizada para inspirar, afirmar e informar as mulheres latinas a aproveitar ao máximo a capacidade de transformar as suas vidas, as suas famílias, a sua comunidade e país.

Esta iniciativa, sem fins lucrativos, foi fundada por líderes nas áreas de organização, política e entretenimento como Alex Martínez Kondracke, America Ferrera, Carmen Perez, Christy Haubegger, Elsa Collins, Eva Longoria Bastón, Jess Morales Rocketto, Mónica Ramírez, Olga Segura e Stephanie Valencia.

“Neste ano eleitoral, o número da população latina e a velocidade com que a nossa comunidade está a crescer são constantemente mencionados. Mas devemos ser claros: a demografia não é o destino. Até que estejamos convencidos do nosso próprio potencial e materializar as nossas capacidades, continuaremos sem ser representados como uma força política e cultural ”, disse America Ferrera, ativista, atriz, produtora e diretora.

A missão de She Se Can é ajudar as mulheres latinas a reconhecer e materializar as suas próprias capacidades. Para isso, a plataforma irá selecionar conteúdo e partilhar artigos, vídeos e fotografias que constituem uma celebração de todos os tipos de carreira das mulheres latinas.

"She Se Can" apresenta um estilo de vida moderno para mulheres latinas que inclui temas como saúde, maternidade e paternidade, alimentação, beleza e participação cívica.

Além de organizar eventos virtuais, a nova plataforma online irá ainda publicar nas redes sociais notícias e conteúdos de interesse para o público em questão.

A iniciativa nasceu depois de que os seus fundadores se reuniram no início de 2020 para discutir formas de assumir responsabilidade pessoal pela tarefa de incentivar as latinas à participação cívica.

Os participantes daquela palestra sabiam que as experiências e perspetivas das mulheres latinas são frequentemente excluídas da sociedade.