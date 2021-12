Depois de Rita Ferro Rodrigues ter destacado no Instagram o aniversário da amiga Irina Fernandes, foi a vez de António Raminhos também assinalar a data.

O humorista esteve à conversa com Iria, da página de Instagram 'cancer_i_love_you', episódio que vai ser transmitido precisamente esta quarta-feira, 15 de dezembro, no seu podcast 'Somos Todos Malucos'.

Mas antes de anunciar o episódio, dedicou uma carinhosa mensagem à sua convidada. "A Irina faz hoje 38 anos. Como qualquer um de nós, a Irina tem as suas batalhas. Já falámos sobre isso, e ambos concordámos: não é maior, não é menor do que a minha ou a vossa… é a dela. Pode ser difícil perceber, mas entendo", começou por escrever.

"A batalha de cada um é como uma mochila, ganha o peso daquilo que pusermos lá dentro. Se nos limitarmos ao essencial fazemos a caminhada de forma mais leve, se a carregarmos de coisas que nunca vamos usar só nos está a fazer atrasar o passo", acrescentou.

"Tenho poucas certezas na vida, bom, tenho zero na realidade! Mas cada vez que penso na Irina há algo que me diz que ela está cá para nos ensinar a sorrir nas adversidades. Calma! A Irina também chora, mas depois sorri. A Irina tem medo, às vezes muito, mas depois sorri. A Irina esperneia e grita e depois adivinhem? Não… esperneia mais um bocadinho e depois é que sim, sorri! E tem um marido que sorri com ela e um filho que sorri com eles os dois. Pessoas como a Irina ajudam-nos", destacou.

"Muitas vezes tomo as dores dos outros como minhas, como se os seus problemas fossem a confirmação de que o mundo é uma treta. Mas se essas pessoas sorriem, porque é que em vez da sua dor não decido eu também tomar o seu sorriso como meu? E então choro e depois sorrio, tenho medo, muitas vezes constante, mas depois sorrio. Grito e esperneio e respiro fundo e depois sorrio… às vezes! Porque a minha mochila ainda está carregada de coisas que não interessam, mas pessoas como a Irina ajudam-me a tirar o peso. Parabéns", disse ainda.

