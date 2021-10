Sorrir é, a par do choro, uma das primeiras formas de comunicação do ser humano. Mesmo antes de sermos capazes de falar, somos capazes de sorrir. O Dia Mundial do Sorriso celebra-se a 1 de outubro.

Podemos sorrir involuntariamente perante uma sensação de bem-estar, mas também podemos provocar um sorriso consciente e utilizá-lo como um motor que nos proporcione algum bem-estar. As crianças têm tendência a sorrir com mais frequência que os adultos, à medida que vamos crescendo, por vezes, perdemos o hábito de sorrir. Mas, devemos contrariar este hábito e fazer os possíveis para continuar a sorrir, a sorrir muito. Sorrir é uma arma poderosa e tem um sem fim de benefícios, ora veja: Sorrir cria condições mais favoráveis à saúde física - enquanto sorrimos aliviamos a tensão acumulada, libertamos substâncias químicas que nos ajudam a regular o nosso sistema imunológico e a reduzir os níveis de tensão arterial.

Sorrir promove a saúde psicológica - quando sorrimos diminuímos os níveis de ansiedade e mais facilmente somos capazes de ter pensamentos positivos acerca da vida e acerca de nós próprios. Sendo o sorriso um ótimo promotor do bom humor, que é essencial ao bem-estar emocional.

Sorrir promove relações saudáveis - quando sorrimos sentimo-nos mais confiantes e passamos essa confiança para os outros. Da mesma forma que, sempre que sorrimos torna-se mais fácil fazermos negociações e resolvermos conflitos, precisamente pela confiança e amabilidade que acabamos por transmitir aos outros. Por tudo isto, não é por acaso que o ditado "rir, é o melhor remédio" se tem perpetuado ao longo das gerações, por isso, nunca se esqueça continue sempre a sorrir, sempre que sorri, melhora o seu bem-estar emocional e, provavelmente, contagia alguém à sua volta para sorrir também.