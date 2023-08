Alexandra Rocha vive uma fase particularmente feliz depois de ter sido pedida em casamento esta terça-feira, dia 8 de agosto, pelo namorado, Tiago Cruz.

O momento aconteceu em Kalemegdan, o maior parque de Belgrado, capital da Sérvia, e os registos foram posteriormente partilhados pela ex-concorrente do 'Love On Top' nas redes sociais.

"YES YES YES !!! I said yes [eu disse que sim]. Um dia mágico e muito feliz num lugar muito familiar e lindo. Amo-te", escreveu Alexandra.

Veja abaixo as imagens.

