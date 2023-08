"Ela disse sim. O sim mais bonito das nossas vidas". Foi com estas palavras e algumas imagens do pedido de casamento que Léo Caeiro anunciou publicamente que está noivo.

O ex-concorrente do 'Love On Top' e comentador da CMTV não podia estar mais feliz e fez questão de destacar a novidade na sua página de Instagram.

"Um grande amor é construído com afeto, respeito e cumplicidade. A nossa história estava escrita nas estrelas e agora embarcamos juntos nesta nova viagem cheia de amor. É com a maior emoção do mundo que anunciamos que vamos casar", escreveu, estando radiante ao lado de Dara Lopes.

O pedido de casamento foi feito em Santorini, onde o casal está a desfrutar de uns dias de descanso. Veja as imagens na publicação abaixo:

