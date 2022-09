Alex Rodriguez está novamente solteiro, como relata o Page Six. O ex-jogador basebol estaria a viver um romance com Kathryne Padgett.

Uma fonte disse que os dois continuam amigos. "São bons amigos, eles apenas estão solteiros. Eles separaram-se, mas não de mal. Está tudo bem", acrescentou.

Ainda de acordo com o Page Six, uma fonte destacou que "Alex tem estado a divertir-se e a sair com a família" desde a separação.

