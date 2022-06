Alex Rodriguez foi visto a beijar Kathryne Padgett durante uma noite de festa em Itália, no passado sábado.

Ambos estavam a dançar e cantar, e a proximidade entre Alex e Kathryne não passou despercebida.

A relação próxima de Alex, de 46 anos, e Kathryne, de 25, foi destacada na imprensa pela primeira vez em janeiro, depois de se terem aconchegado num jogo no Lambeau Field. Na altura, fontes disseram ao Page Six que Alex estava "solteiro". No entanto, tudo indica que a relação seja o primeiro caso sério desde que Alex se separou de Jennifer Lopez.

