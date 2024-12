Marcy Blum, conhecida organizadora de eventos de celebridades, revelou que Jennifer Lopez ponderou contratar Bruno Mars para atuar no casamento, depois cancelado, com Alex Rodriguez, noticia a Page Six.

"Estávamos a trabalhar com a J.Lo e o A-Rod antes de se terem separado, e eles estavam a ver uma lista de músicos, até que ela perguntou 'E se fosse o Bruno Mars?'", contou a organizadora no 'The Skinny Confidential Him & Her Podcast'.

Marcy Blum tinha "acabado de trabalhar" com o artista noutro casamento e revelou que Mars recebeu 5 milhões de dólares (4,81 milhões de euros) para cantar entre 45 minutos a uma hora.

"Não seja ridícula", recorda Blum ter sido a resposta de Lopez.

