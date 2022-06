Francisco Macau foi convidado de Manuel Luís Goucha esta quinta-feira para uma conversa que foi muito além da sua participação no 'Big Brother - Desafio Final'. A vida amorosa do antigo ator de 'Morangos Com Açúcar' também marcou a entrevista.

O personal trainer foi surpreendido pela namorada, Sara, com quem vive um romance há poucos meses.

"É muito recente. É uma amizade que vai para o namoro", começou por dizer sobre a relação.

Questionado por Goucha se Sara é a mulher da sua vida, afirmou: "É a mulher na minha vida e poderá ser a mulher da minha vida".

Mais à frente na conversa, falou do desejo de ser pai. Francisco Macau tenciona realizar esse sonho ao lado da atual companheira e confidenciou que sempre quis ser pai de dois filhos biológicos e de um filho adotado. "Sinto que é um recomeço, uma nova oportunidade. É o que faço com os meus animais, muitos são resgatados", rematou.

Leia Também: "Porque é que a gritaria é tão importante? Tinha muito a perder no BB"