"Balanço positivo e experiência incrível": foi desta forma que Francisco Macau começou por descrever a sua participação no 'Big Brother - Desafio Final', no qual conquistou o 4.º lugar.

"Como desisti na minha primeira edição, isso ficou um bocadinho entalado. Arrependi-me, por isso tive uma nova oportunidade e agarrei-a logo", sublinha, referindo que quando o convite lhe foi feito decidiu aceitar de imediato.

O objetivo do empresário era perceber "o que tinha mudado na sua maneira de estar nos últimos 10 anos".

"Queria reviver a experiência e colocar-me à prova. Até vivermos, não conseguimos opinar", completa.

Demasiado bonzinho?

Uma das críticas à participação de Francisco no reality show da TVI foi a sua postura mais calma e ponderada. Questionado sobre o assunto, o entrevistado mostrou-se incrédulo.

"É assustador. Fico com a impressão que vale tudo. A minha opção foi ir com mais calma, ponderar. Preferia guardar a minha opinião ou dá-la de uma forma mais ligeira. Quando conheces alguém sabes até onde podes ir com essa pessoa e ali dentro eu não conhecia ninguém.

O que começa com uma opinião, um minuto depois é uma discussão. E eu não discuto cá fora. Se fui criticado cá fora por ser boa pessoa, então fico super satisfeito porque consegui passar a imagem que pensava. Porque é que é tão importante o conflito, a gritaria? Tinha muito a perder lá dentro, porque ia sair e tínhamos o público cá fora", defende.

"É muito importante não nos esquecermos que há gente a ver-nos. Sempre fui uma pessoa que quis respeitar o próximo. Há um mundo cá fora, tenho muita coisa em que pensar e gerir", defende ainda, notando que a sua vida é muito mais do que o reality show.

"Sempre dei a minha opinião, nunca fiquei calado. Se fiquei calado foi porque tive a certeza que naquele momento não tinha nada para acrescentar. Agora entrar em conflitos... amigos, família? Não sou essa pessoa", completa.

A doença do pai

Questionado sobre a doença com que o pai foi diagnosticado, Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), o entrevistado não se quis alongar sobre o assunto, no entanto, notou que a família ficou ainda mais unida.

"É uma surpresa, ninguém esta à espera. Somos uma família unida, estamos sempre juntos. Existem fases e eu já aceitei, mas nem sempre foi assim. Quando passamos pelas coisas é que que percebemos. O importante é que tudo o que nos acontece nos torne melhor. Sou uma pessoa muito mais atenta ao próximo", garantiu.

O casting para apresentador da TVI

Francisco Macau está à procura de novas oportunidades e quer sair da sua zona de conforto, por isso, foi uma das milhares de pessoas que participou no casting nacional para apresentador da TVI.

Contudo, assegura que apesar de querer regressar à televisão, a sua vida nunca depende exclusivamente do pequeno ecrã, tendo tido sempre planos alternativos.

"Não sou pessoa de estar à espera. A minha vida cá fora não deixou de correr, de evoluir. Se aparecer ótimo, ficarei muito feliz. Se estou à espera de? Não. Não vou estar sentado à espera do dia de amanhã", disse.

"Neste momento tenho mais disponibilidade para ter novas experiências e sair da minha zona de conforto. Sempre gostei de televisão e gostava de trabalhar como apresentador, repórter, voltar às novelas", revela.

Hoje, é um empresário de sucesso com um programa que ajuda as pessoas a encontrarem o equilíbrio físico através de um acompanhamento personalizado de treinos e alimentação.

"Sempre fizemos este trabalho online. Agora, ao fim de 10 anos, decidi avançar para o presencial. É um trabalho muito personalizado. Diariamente lido com todos os meus clientes, hoje temos à volta de 700", termina, notando que o primeiro espaço será aberto em Loures.

