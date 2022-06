Pedro Guedes foi um dos concorrentes que chegou à final do 'Big Brother - Desafio Final'. O modelo conseguiu o 3.º lugar, conquista da qual falou numa entrevista aos jornalistas.

O resultado teve um sabor agridoce.

Pedro confessa que a última semana na casa foi particularmente difícil. Para além disso, lamentou a morte do avô de Kelly Baron, sua namorada, com quem tinha uma relação próxima.

"É muito triste porque passamos muito tempo com os avós dela", nota, lembrando as temporadas que passaram no Brasil.

Pedro afirma que suspeitou que algo se passava com a companheira quando a viu num vídeo de apoio que a família lhe enviou para a casa.

"Se eles me avisassem, tinha-me vindo embora. Já não fazia sentido querer estar ali a divertir-me quando a situação cá fora não estava nada divertida. Perdi muita força naquele vídeo", revela.

O entrevistado tinha como objetivo passar uma boa energia às pessoas que estavam em casa, algo que confessou ter sido sido difícil, sobretudo por causa das desavenças que teve com Ana Barbosa.

"Depois da situação da Ana, em que ela explodiu, fiquei tão desiludido, a pensar na minha família e na família dela. Não pode ser assim, estávamos a viver todos juntos. Vou ignorá-la? Como é que se convive assim? Estava ansioso. Só de falar nisso sinto o peito a apertar", afirma.

A paternidade

Pai de Gabriela, de 14 anos, fruto de um relacionamento anterior, Pedro não coloca de lado a possibilidade de ter um filho com Kelly. No entanto, sublinha que tal acontecerá quando a namorada quiser.

"A Kelly é que tem que decidir. A única coisa que temos garantida na nossa vida é o amor de ser pai. Quando pegas no teu filho ao colo pensas 'é meu para sempre'", realça.

E quanto ao futuro?

Pedro Guedes revela que está disponível para oportunidades que surjam, mas que não tem nada combinado para já.

"[O Big Brother] É uma vitrine para o mundo. Sabemos que é um programa com uma audiência gigante e só pode trazer coisas", sublinhou. "É continuar a trabalhar, disposto para qualquer oportunidade que apareça", completa.

Leia Também: Vídeo. Pedro Guedes mata saudades de Kelly Baron após saída do 'BB'