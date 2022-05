Kelly Baron está de luto. A mulher de Pedro Guedes deixou uma mensagem na sua página de Instagram onde se despede publicamente do avô.

Na legenda de um vídeo com recordações do familiar, a mulher de Pedro Guedes escreveu: "Avôzinho, despeço-me de ti com muita dor e tristeza e com a certeza de que este é o dia mais triste da minha vida. Guardo as memórias que vivi ao teu lado no fundo do meu coração para mantê-las as mais vivas possíveis dentro de mim. Saudades eterna".

Na mesma publicação, Kelly Baron informou que o avô morreu esta terça-feira, 24 de maio.

De recordar que a figura pública vive este momento longe de Pedro Guedes, uma vez que o modelo mantém-se no 'Big Brother - Desafio Final', que termina no início de junho.

