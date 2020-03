Alessandra Ambrósio junta-se às mães que não 'escaparam' à febre do Tik Tok - app de vídeos em que são exibidas pequenas coreografias temáticas.

Esta quarta-feira, a modelo mostrou que se rendeu à tendência num vídeo em que aparece com a filha, Anja, de 11 anos. Ambas dançam ao som do êxito 'Baby One More Time', de Britney Spears.

