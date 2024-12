O Tribunal Superior de Glasgow condenou Luke Ford a 16 anos de prisão por ter cometido vários crimes sexuais. O ator de 35 anos assume ter sido duplo de Brad Pitt no filme 'WWZ - Guerra Mundial'.

De acordo com a Sky News, os abusos sexuais foram cometidos ao longo de 12 anos, entre 2008 e 2020, contra nove mulheres.

Mas há algo inédito neste caso: é o primeiro processo por 'stealthing' na Escócia. Um tipo de abuso que consiste em retirar o preservativo antes ou durante a relação sexual, sem o consentimento da outra pessoa - o que é considerado violação.

O Tribunal Superior de Glasgow ouviu como o ator conhecia e aterrorizava as mulheres através de aplicações de encontros. No caso de 'stealthing', Luke terá conhecido uma mulher no Tinder, em 2017. Citada pelo News Sky, a vítima contou: "Fiquei chocada e perturbada. Não teria tido relações sexuais com ele sem preservativo. Pedi-lhe que se fosse embora. Senti-me completamente violada".

Quando a mulher o confrontou no dia seguinte com a preocupação de que pudesse estar grávida, Luke descreveu-a como "paranoica", dizendo-lhe que para tomar a pílula do dia seguinte.

O ator também foi condenado por uma série de agressões, incluindo estrangulamento, partir a cabeça de uma companheira na janela de um carro e bater na cara de outra. Além disso, gravou vídeos e tirou fotografias íntimas para chantagear e ameaçar as vítimas.

