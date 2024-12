Os ex-namorados mais famosos e tumultuosos de Hollywood, Brad Pitt e Angelina Jolie, podem estar à beira de uma reunião inesperada que poderá acontecer no grande ecrã.

O ex-casal, cujo amargo processo de divórcio cativou o mundo durante os últimos sete anos, recebeu uma oferta difícil de ignorar: um pagamento impressionante de 60 milhões de dólares (cerca de 57.307.684 milhões de euros) para protagonizarem juntos num novo filme.

Brad Pitt e Angelina Jolie, que se conheceram durante as filmagens de 'Mr. & Mrs. Smith' em 2004, e se casaram uma década depois, foram propostos para os papéis principais de um drama sobre a II Guerra Mundial que aborda a história do lendário Hotel Martinez em Cannes, França.

O produtor Danny Rossner revelou que está disposto a oferecer a Brad Pitt até 37,5 milhões e a Angelina quase 22 milhões pela participação no projeto.

"Neste momento, eu acho que o Brad Pitt está a receber cerca de 20 a 25 milhões [por filme] e Angelina 15 milhões... Estamos preparados para oferecer 50% acima da sua taxa de mercado", revelou Danny ao The Post.

O filme, baseado no livro 'The Hotel Martinez', teria Brad a interpretar Emmanuel Martinez, o carismático dono do hotel, enquanto Angelina assumiria o papel de Emma Digard, a sua sedutora amante e musa.

"Há uma cena de amor", confessou o produtor, sugerindo que a química do ex-casal no grande ecrã "seria um retorno à sua dinâmica ardente representada em 'Mr. & Mrs. Smith'. "É tórrido, mas não lascivo. Martinez era um homem que se sentia reprimido e, quando finalmente se soltava, era intenso", explicou ainda.

A ideia de reunir o casal afastado num filme é ousada, para dizer o mínimo. A separação em 2016, que se seguiu a um incidente amplamente divulgado num voo privado, levou a anos de batalhas legais sobre custódia e bens.

Apesar de terem sido declarados legalmente solteiros em 2019, os processos de divórcio continuam sem solução.

