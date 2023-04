Albano Jerónimo não ficou indiferente ao processo judicial que a atriz Eva Green abriu contra a White Lantern Films e a SMC Specialty Finance, produtores do filme de ficção científica 'A Patriot'. A atriz pediu uma indemnização de 1 milhão de dólares pelo facto do contrato ter sido terminado antes do fim do projeto (o filme não chegou a ser filmado).

"Sobre como respeitar:

- a nossa vida

- a nossa dedicação

- o nosso tempo

- o nosso trabalho

- o nosso amor

Quando dizemos sim a um trabalho (teatro, cinema, tv e afins), dizemos que não a 3 outras oportunidades. Claro está, quando temos a sorte de ter oportunidades/perspetivas ou propostas de trabalho.

Sobre o futuro e sobre como esta profissão é tão vulnerável, frágil e está à mercê da vontade dos outros. Exigimos respeito. E porque não, novos contratos de trabalho que protejam mais os atores?", questionou em tom de reflexão.

Recorde-se que o julgamento aconteceu esta sexta-feira, 28 de abril, tendo o juiz dado razão a Eva Green. Ao fim da audiência, a artista emitiu o seguinte comunicado: "Fui obrigada a enfrentar um pequeno grupo de homens muito abastados que tentaram usar-se como bode expiatório para os seus próprios erros. Tenho orgulho de ter enfrentado as suas táticas de bullies".

