Há reencontros que marcam e este é sem dúvida um deles. Ke Huy Quan e Drew Barrymore estiveram presentes na gala Time 100 Most Influential na passada quarta-feira, 26 de abril.

Na ocasião, os dois atores protagonizaram um momento de grande nostalgia ao posarem novamente para os fotógrafos, tal como aconteceu em 1985, durante os Youth In Film Awards.

Juntos, os artistas entregaram o prémio Impact Award a Steven Spielberg.

"O Steven apresentou-me a este mundo onde a sua imaginação vivia e convidou-me a entrar. Ele mostrou-me o quanto nos podemos divertir se nos deixarmos levar pela criatividade. A minha vida tem sido muito melhor por causa dele", disse Quan.

No discurso que fez após aceitar o prémio, Spielberg mostrou o seu afeto pelos artistas. "Nunca fiquei tão orgulhoso na minha carreira do que quando encontrei, em 1981, Drew Barrymore, aos seis anos, e no início de 1983, Ke, de 11", afirmou.

"Tive tanta sorte de ter encontrado os dois, e não mudaram nada ao longo destes anos", afirmou ainda.

Recorde-se que Quan integrou o elenco do filme 'Indiana Jones e o Templo Perdido' em 1984, com 12 anos. Já Barrymore foi escolhida para protagonizar o filme 'E.T. — O Extraterrestre', em 1982, quando tinha apenas sete. Ambas as tramas foram realizadas por Steven Spielberg.