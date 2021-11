A paixão dominou a emissão de domingo do programa 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor? - Tudo por Tudo'. Quase a chegar ao fim e com as decisões finais cada vez mais próximas, agricultores e convidadas já não escondem os sentimentos.

João Menezes está cada vez mais próximo de Soraia e depois de um encontro a dois confessou às restantes pretendentes: "Sinto-me apaixonado pela menina Soraia".

Na quinta de Catarina Manique, a concorrente continua com o seu coração dividido entre Pedro e António.

João Neves e Sónia Reto tiveram um encontro a dois que deixou a pretendente rendida: "Foi um autêntico cavalheiro e respeitador", disse, mostrando-se interessada em fazer a relação avançar.

Chico das Aventuras e Vanessa estão cada vez mais próximos, tal como revelam os beijos ardentes trocados pelo casal durante um encontro a dois.

Por fim, na quinta de Ivo Pires, em Vinhais, Andreia e Mónica fizeram um balanço da experiência e asseguram ter aprendido grandes lições nestes dias.

Reveja aqui as imagens.

