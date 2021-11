A gala do 'Big Brother' deste domingo, dia 28 de dezembro, ficou marcada pelo regresso de Ana Morina à casa mais vigiada do país. A mais polémica concorrente desta edição do reality show, expulsa na passada semana, foi convidada a regressar ao formato... apenas durante alguns minutos.

Todos os concorrentes ficaram inicialmente surpresos por vê-la regressar, mas depois perceberam que a sua presença seria breve. Morina fez parte de uma dinâmica na qual desempenhou o papel de juíza, ajudando no 'julgamento' de António e Ricardo.

Regressada ao estúdio, a antiga concorrente 'cantou vitória' ao ver Rafael ser expulso no confronto direto com Ricardo. Os dois participantes foram os mais votados, tendo por isso estado em duelo após as restantes salvações.

Seguiu-se a prova do líder, onde Bruno foi o grande vencedor. O concorrentes conquistou um enorme privilegio, tendo a possibilidade de anular a nomeação de cada um dos colegas (que votaram em três pessoas). Acabaram, no final, nomeados Joana, Ricardo, Débora e Rita, sendo que esta última conseguiu escapar às votações por ter carregado no botão de pânico. Assim, restam apenas três nomes em risco de sair no próximo domingo e o casalinho do 'BB' está cada vez mais perto de ser separado.

