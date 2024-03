Drake Bell falou recentemente sobre o motivo pelo qual sentiu que era o momento certo para contar sua história na série documental 'Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV'.

O ator, de 37 anos, falou sobre o abuso sexual que sofreu quando era ainda adolescente e trabalhava sob o comando do seu ex-treinador de diálogo, Brian Peck - que acabou por ser preso em 2004 -, na série 'The Amanda Show', do Nickelodean.

No mais recente episódio do podcast 'The Sarah Fraser Show', o ator revelou que inicialmente não queria participar no documentário devido a uma "má experiência" que teve no passado. No entanto, desta vez considerou dar 'um passo em frente' e explicou porquê.

"Tenho certeza de que o meu pai se culpa muito [pelo que aconteceu]", afirmou. "E eu pensei que esta poderia ser uma oportunidade para ele perceber que a culpa é apenas de uma pessoa".

De recordar que Drake revelou ter sido vítima de abuso sexual quando era ainda menor, aos 15 anos.

