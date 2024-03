A atriz Nancy Sullivan mostrou apoio ao ator Drake Bell, que fez de seu filho na série do Nickelodean 'Drake & Josh', exibida em 2004.

Pouco depois de Bell, de 37 anos, revelar na série documental 'Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV' que foi vítima de agressão sexual quando tinha 15 anos e trabalhava para o canal, Sullivan, de 54, partilhou uma mensagem de solidariedade no Instagram.

"Eles não eram meus filhos de verdade, mas vou sempre gostar deles. Fiquei de coração partido num milhão de pedaços ao saber o quanto o Drake estava a guardar para ele enquanto trabalhávamos juntos", começou por escrever.

"Fiquei arrasada e orgulhosa ao ver o homem em que ele se tornou, ao sentar-se diante das câmeras e corajosamente dizer a sua verdade. O abuso do passado não nos define e não tem o direito de governar as nossas vidas. Sei que deixar esse fardo de lado irá libertá-lo de muitas maneiras. Espero que as lembranças da alegria que ele teve nos nossos programas algum dia possam ofuscar a dor. Envio todo o amor ao Drake para que tenha uma vida rica e bela pela frente", concluiu.

