Depois de ter estado na casa mais vigiada do país e ter feito a sua 'Curva da Vida', este momento foi partilhado com o público na última gala do 'Big Brother - Desafio Final', da TVI, que decorreu na noite de domingo, 5 de junho.

Cristina Ferreira focou-se na fase da sua vida enquanto apresentadora do reality show, que começou a 2 de janeiro de 2022.

As reações à 'Curva da Vida' de Cristina Ferreira começaram desde logo a surgir nas redes sociais, e entre elas está a mensagem de Zezé Camarina.

Foi nas stories da sua página de Instagram que o empresário reagiu publicamente ao momento. "Disse que ia falar da curva da vida dela. Afinal, só falou da vida dos outros. Andas sempre a enganar-me…", escreveu.

