Vânia Sá continua imparável no que respeita à sua estratégia de marketing. Cristina Ferreira mostrou-se recentemente indignada com as constantes abordagens publicitárias da ex-concorrente de 'Secret Story - Desafio Final', comentando o tema em direto no 'Dois às 10'.

"Já não estou a achar muita graça a isso, ou paga a publicidade que faz ou então...", disse a apresentadora, recebendo resposta à letra por parte da empresária.

Vânia gravou um vídeo em que são os concorrentes de 'Desafio Final' quem falam na sua loja e fazem publicidade às suas marcas.

"Tens de lhe dizer, tu não és um centro comercial", disse ainda Cristina Ferreira. E as declarações mereceram nova resposta de Vânia. Num outro vídeo, a empresária volta a mostrar os participantes do reality show a fazerem publicidade aos seus produtos.

Veja os vídeos aqui e aqui.

Leia Também: As imagens da viagem (de trabalho) de Cristina Ferreira a Londres