A celebração do Jubileu de Platina da rainha Isabel II está cada vez mais próxima e um dos pontos que tem gerado mais dúvida em relação às comemorações tem sido a presença do príncipe Harry.

Neste momento decorre um processo em tribunal iniciado por Harry através do qual este espera conseguir a proteção policial a que tinha acesso antes de abandonar o núcleo sénior da realeza britânica. Apesar do príncipe estar disposto a pagar pela segurança, o governo britânico não quer ceder, uma vez que tais serviços se disponibilizam apenas para os membros mais importantes do governo e do núcleo duro da realeza.

Enquanto este processo continua a decorrer, permanece uma instabilidade no seio da realeza.

"Isto, claro, levantou questões acerca do relacionamento dele com a família e até mesmo com a rainha, com quem já fui multo próximo. Sabemos que o príncipe Harry está disponível para regressar ao Reino Unido, mas obviamente sente que não pode por causa da segurança da sua família", notou a especialista em realeza Katie Nicholl ao Entertainment Tonight.

"Mas ele veio sem segurança e fê-lo duas vezes este ano. E virá para os Invictus Games, por isso, acho que muitas pessoas questionam porque é que não consegue estar presente numa ocasião tão importante para a família, uma vez que não vê a rainha desde o verão passado", reflete.

Quanto ao relacionamento com o irmão, o príncipe William, também não viu melhorias. "O William não convidou o Harry para uma festa no Palácio de Kensington após a inauguração da estátua da princesa Diana para agradecer aqueles que contribuíram para que isto acontecesse, e acho que a ideia de que tudo vai ficar bem e que ele vai convidar o Harry para o seu 40.º aniversário simplesmente não vai acontecer", acrescentou.

"É óbvio que agora é uma relação distante. Há um oceano entre eles. Há muitos problemas por resolver e não se trata do caso em que veremos famílias felizes reunidas", defende.

Recorde-se que o príncipe William vai completar 40 anos no dia 21 de junho.

