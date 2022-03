Depois de deixarem a Jamaica, Kate Middleton e o príncipe William aterraram esta quinta-feira, dia 24, nas Bahamas para a terceira e última parte da digressão pelas Caraíbas que assinala o Jubileu de Platina da rainha Isabel II.

Os duques de Cambridge aterraram no Aeroporto Internacional Lynden Pindling e foram depois recebidos pelo primeiro-ministro do país, Philip David, e a mulher deste, Ann-Marie Davis.

Kate Middleton, que tem estado no centro das atenções pelos visuais escolhidos, surgiu com um encantador vestido azul turquesa. À semelhança do que aconteceu anteriormente, optou por um tom que consta na bandeira do país que a recebeu.

Veja as primeiras imagens na galeria.

