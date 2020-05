Na noite desta quinta-feira, o Sporting fez uso das redes sociais para demonstrar o seu apoio a Ricardo Quaresma na sequência da polémica com André Ventura, dado que o deputado afirmou ser "lamentável" que um "jogador da seleção nacional se meta" em assuntos de política. Com isto, mais um nome do mundo do futebol deixou palavras de força a Quaresma.

Esta sexta-feira, Adrien Silva homenageou o companheiro da equipa das Quinas com uma fotografia deste com o emblema de Portugal ao peito.

"Estamos juntos irmão. A palavra de todos nós conta", afirmou na legenda da imagem.

Vale lembrar a polémica suscitou uma onda de carinho a Ricardo Quaresma que se fez notar além do mundo do futebol. Apoio que o jogador agradeceu com uma mensagem nas redes sociais, na noite de ontem.

