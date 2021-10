Katia Aveiro partilhou com os seus seguidores do Instagram o difícil momento em que teve de se despedir da mãe, Dolores Aveiro. A matriarca da família de Cristiano Ronaldo passou alguns dias no Brasil, onde Katia vive atualmente, sendo que já regressou a Portugal.

A acompanhá-la esteve a irmã de Katia, Elma Aveiro, que também aparece nas imagens que marcam esta despedida, embora que temporária.

Nas stories, Katia assegurou que o reencontro com a família acontecerá muito em breve, mas que desta vez será em Portugal.

"Só de raspão para mostrar a minha cara de fingimento a fazer de conta que não estou com vontade de chorar. Mais uma despedida e mais um motivo para amar cada vez mais a família... longe dos olhos e perto do coração", disse ainda.

Veja o momento no vídeo da galeria.

