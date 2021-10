Com Katia Aveiro a viver no Brasil, Dolores Aveiro decidiu fazer uma visita à filha e viajou para o país. Momento que partilhou no Instagram e que voltou a estar em destaque nas stories da página de Instagram da filha, Katia.

Apesar de ser uma mulher viajada, sobretudo por causa dos filhos Katia e Cristiano Ronaldo viverem em países diferentes, Dolores Aveiro não deixa de ter receio de andar de avião.

Logo pela manhã, Katia gravou uma conversa que teve com a mãe onde esta revela estar ansiosa para o voo de regresso a Portugal. Veja este momento no vídeo da galeria.

De referir que a filha Elma Aveiro também acompanhou Dolores nesta viagem ao Brasil.

