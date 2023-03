Enquanto caminhava no meio do público no The Colosseum at Caesars Palace, Adele pediu a uma fã que nomeasse a sua música favorita - além das da cantora.

Depois de a fã ter dito que gosta de Shakira, Adele não resistiu em comentar a atuação da 'ex' de Piqué no programa de Jimmy Fallon.

"Oh, eu vi a atuação dela ontem à noite no Jimmy Fallon... O ex-marido dela está em problemas", comentou Adele.

De recordar que foi no 'The Tonight Show' que Shakira cantou pela primeira vez o tem 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53', feito em parceria com Bizarrap e com 'ataques' a Piqué.

A música centra-se na separação, sobretudo na nova relação de Piqué, que foi várias vezes acusado de ter traído Shakira. O ex-casal tem dois filhos em comum, Milan, de nove, e Sasha, de sete.

