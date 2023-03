Shakira fez um grande sucesso com o tema em parceria com Bizarrap, com 'ataques' ao ex-companheiro Gerard Piqué, e continua a conquistar o 'mundo'.

Ainda na noite desta sexta-feira, a artista cantou pela primeira vez este tema ao vivo, no 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'. Um momento que ficou logo em destaque assim que colocaram no ar.

De acordo com o Daily Mail, no programa, a cantora explicou que a música tem sido "uma maneira saudável de canalizar as suas emoções", confessando que teve de "aguentar muita m*****".

De referir que este tema disparou assim que foi lançado, no início do ano, tendo chegado ao primeiro lugar da Billboard Global 200.

Veja a atuação:

