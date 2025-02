Shakira nasceu em Barranquilla, na Colômbia, no dia 2 de fevereiro de 1977. Este domingo, a diva da música latina completa 48 voltas ao sol!

Shakira lançou o seu primeiro álbum como cantora e compositora com apenas 13 anos, tornando-se conhecida na sua terra natal.

Mas foi com 'Pies Descalzos', de 1995, que a cantora ultrapassou fronteiras e estoirou na América Latina.

Os trabalhos seguintes, 'Laundry Service' e 'Fijacion Oral' ajudaram-na a consolidar-se enquanto estrela mundial, tendo vendido mais de 60 milhões de álbuns em toda a sua carreira. O primeiro single de 'Laundry Service', 'Whenever, Wherever', tornou-se um dos maiores sucessos de 2002.

Os seus discos seguintes, 'She Wolf' (2009), 'Sale el sol' (2010), 'Shakira' (2014) e 'El Dorado' (2017) receberam certificações de platina e diamante em vários países e apresentaram ao mundo canções de sucesso, como 'She Wolf', 'Loca', 'Can't Remember to Forget You', 'Dare (La La La)', 'La Bicicleta' e 'Chantaje'.

Entre 2000 e 2010, Shakira namorou com o advogado argentino, Fernando de La Rua. Porém, nesse último ano, conheceu Gerárd Piqué nas gravações do videoclipe de 'Waka Waka (This Time For Africa)', canção oficial da Mundial de 2010. O agora ex-futebolista tornou-se seu parceiro durante 12 anos. Vale relembrar que Piqué também faz anos este domingo, 2 de fevereiro.

Os dois deram as boas-vindas ao primeiro filho em comum, Milan, em 2013. Dois anos depois, nasceu Sasha. Porém, no final de 2022, Shakira anunciou a separação de Piqué, após este a ter traído com a sua atual namorada, Clara Chía.

O ano de 2022 foi complicado para a rainha latina, não só pela separação conturbada e polémica, mas também pelo facto de o seu pai não estar bem de saúde e passar uns dias hospitalizado.

Ainda assim, Shakira saiu mais forte de toda a situação e, em 2024, lançou o álbum 'Las Mujeres Ya No Lloran', que foi procedido pelo single 'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53', lançado em 2023.

Esta música liderou as playlists do Spotify e fez com que Shakira se tornasse na primeira artista feminina a alcançar o top 10 da Billboard Hot 100 com uma música totalmente em espanhol.

Shakira recebeu vários prémios, incluindo cinco MTV Video Music Awards, três Grammys, 13 Grammys Latinos, sete Billboard Music Awards, 33 Billboard Latin Music Awards e ainda foi nomeada para um Globo de Ouro.

Mas não é só pela música que a artista se destaca. Shakira também é conhecida pelo seu ativismo, tendo criado, em 1997, na Colômbia, a Fundação Pies Descalzos. Trata-se de uma entidade de assistência voltada para as crianças carenciadas. Mais de 4,5 mil crianças foram atendidas e receberam ajuda médica, psicológica e educacional.

De notar que Shakira foi a primeira colombiana a tornar-se embaixadora da Unicef, o fundo das Nações Unidas para a Infância e Juventude.

De notar que Shakira foi a primeira colombiana a tornar-se embaixadora da Unicef, o fundo das Nações Unidas para a Infância e Juventude.

