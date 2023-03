Shakira bateu 14 recordes do Guinness com a música com 'ataques' a Piqué, 'Bzrp Music Sessions, vol. 53', que fez em parceria com Bizarrap. Motivo que a levou a atuar pela primeira vez ao vivo com este tema no programa 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'.

Em conversa com o apresentador, a cantor revelou que a ideia de se juntar a Bizarrap surgiu por parte do filho mais velho, Milan, de dez anos, que é grande fã do artista.

"Ele disse-me: Mãe, tu tens de fazer uma colaboração com o Bizarrap. Tu tens de entrar numa música do Bizarrap porque vão ficar em número um", contou.

Em conversa com o apresentador, a cantora acabou também por falar deste ano "difícil" após separar-se de Gerard Piqué.

"Tive um ano muito difícil depois da minha separação, e escrever esta música ['Bzrp Music Sessions, vol. 53']... tem sido muito importante para mim", confessou, acrescentando - como já tinha sido relatado pelo Fama ao Minuto - que "tem sido uma maneira saudável de canalizar as suas emoções".

"Tenho uma irmandade de mulheres que passaram pelas mesmas coisas que eu, que pensam como eu, que sentem o que eu sinto, que tiveram de aguentar tanta m**** como eu tive", destacou de seguida Shakira.

"Escrevi a música para mim, mas também sinto que foi feita para tantas mulheres que precisavam de uma voz para representá-las de tantas maneiras", completou.

De recordar que Shakira e Piqué - que são ainda pais de Sasha, de oito anos - anunciaram a separação no ano passado, depois de terem estado juntos durante mais de 10 anos. Momentos antes e após o fim da relação, foram muitas as notícias que alegavam que Piqué tinha traído Shakira com Clara Chía Marti, que veio depois assumir como namorada.

