Rui Oliveira, marido de Manuel Luís Goucha, foi na sexta-feira, 3 de junho, um dos protagonistas do programa 'Júlia'. O empresário concedeu a Júlia Pinheiro uma entrevista reveladora, na qual não deixa nada por contar.

A viver uma relação duradoura há mais de 20 anos com Manuel Luís Goucha, com quem casou, Rui assume-se como alguém que gostas de pessoas independentemente do sexo.

"Acho que todos nós nascemos bissexuais, depois com a sociedade e a educação, cada um desenvolve a capacidade de ser mais masculino ou feminino", defende.

O marido de Goucha conta que nunca escolheu relacionar-se só com mulheres ou só com homens. "Não faço destrinça entre homem e mulher, se acontecesse, acontecia", garante, contando que chegou mesmo a manter relações amorosas com mulheres.

Rui Oliveira "foi amante de uma colega" e teve depois um longo relacionamento com uma portuguesa, enquanto trabalhava na Bélgica.

