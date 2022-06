É dia de festa em casa de Cristina Ferreira. O único filho da apresentadora, Tiago, fruto da relação com António Casinhas, completa este sábado, 4 de junho, 14 anos de vida.

A data especial será assinalada com um festa para a família e amigos próximos, tal como revela a mais recente partilha da comunicadora na rede social Instagram.

Cristina mostrou um detalhe importante da celebração, o bolo de aniversário, e revelou ter contado com a importante ajuda de Marco Costa. Foi o famoso pasteleiro quem fez e decorou o bolo de Tiago.

"Aos 14 do meu filho. À vida que me permite vê-lo crescer. Ao amor que me rodeia. E ao Marco Costa, que fez o bolo. Um dia feliz", pode ler-se na legenda da imagem.

